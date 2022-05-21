Хан Док Су стал премьером Южной Кореи

Национальное собрание Республики Корея утвердило Хан Док Су на посту премьер-министра страны, сообщает агентство "Ренхап". "Кандидатура Хан Док Су была одобрена 208 голосами против 36 через 47 дней после того, как он был выдвинут на пост президентом Юн Сок Ёлем", - говорится в сообщении. Хан Док Су ранее уже занимал должность премьера Южной Кореи в 2007-2008 годах.

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