Хан Док Су стал премьером Южной Кореи

Национальное собрание Республики Корея утвердило Хан Док Су на посту премьер-министра страны, сообщает агентство "Ренхап".
"Кандидатура Хан Док Су была одобрена 208 голосами против 36 через 47 дней после того, как он был выдвинут на пост президентом Юн Сок Ёлем", - говорится в сообщении.
Хан Док Су ранее уже занимал должность премьера Южной Кореи в 2007-2008 годах.
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