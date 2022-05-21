Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7975 RUR   0.0273 GBR   2.117 TRY   0.1065

Цена на нефть

19.05 $/bbl +/- WTI 112.21 +2.62 Brent 112.04 +2.93

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.05.2022 11:00

Представитель Пентагона Кирби продолжит карьеру в Белом доме

Президент США Джо Байден принял решение назначить представителя Пентагона Джона Кирби координатором по стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности.

"Президент США Байден объявил сегодня, что Джон Кирби (...) станет координатором по стратегическим коммуникациям Совета по нацбезопасности", - говорится в сообщении Белого дома.

"На этом посту Кирби будет координировать усилия различных ведомств, нацеленные на то, чтобы объяснить политику США", - отмечается в нем. При этом Белый дом поясняет, что периодически Кирби будет проводить брифинги.

Это назначение последовало после того, как ранее в мае представитель Белого дома Джен Псаки покинула свой пост. Ее сменила Карин Жан-Пьер, у которой имеется гораздо меньше опыта подобной работы.

Кирби - отставной контр-адмирал ВМС США. Он, в частности, был начальником информационного центра американских ВМС. Во время второго президентского срока Барака Обамы Кирби стал представителем госдепа. Тогда он пришёл на смену как раз Псаки.

После прихода к власти Джо Байдена Кирби стал представителем Пентагона.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, США, ДЖОН КИРБИ


Похожие новости


США выделят еще $250 млн на оказание продовольственной помощи в мире - Блинкен Судья в США оправдал полицейских, уволенных за убийство вооруженного бродяги в 2018 г В США по ошибке освободили обвиняемого в краже бульдогов Леди Гаги Шесть человек погибли в результате стрельбы в калифорнийском Сакраменто Байден: вслед за США свыше 30 стран решили высвободить нефть из резервов Барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался в возрасте 50 лет

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az