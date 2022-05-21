Представитель Пентагона Кирби продолжит карьеру в Белом доме

Президент США Джо Байден принял решение назначить представителя Пентагона Джона Кирби координатором по стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности.
"Президент США Байден объявил сегодня, что Джон Кирби (...) станет координатором по стратегическим коммуникациям Совета по нацбезопасности", - говорится в сообщении Белого дома.
"На этом посту Кирби будет координировать усилия различных ведомств, нацеленные на то, чтобы объяснить политику США", - отмечается в нем. При этом Белый дом поясняет, что периодически Кирби будет проводить брифинги.
Это назначение последовало после того, как ранее в мае представитель Белого дома Джен Псаки покинула свой пост. Ее сменила Карин Жан-Пьер, у которой имеется гораздо меньше опыта подобной работы.
Кирби - отставной контр-адмирал ВМС США. Он, в частности, был начальником информационного центра американских ВМС. Во время второго президентского срока Барака Обамы Кирби стал представителем госдепа. Тогда он пришёл на смену как раз Псаки.
После прихода к власти Джо Байдена Кирби стал представителем Пентагона.
Алиев и Пашинян обсудят в Брюсселе пункты мирного договора
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны
Вашингтон призвал Баку и Ереван активизировать дипломатическое взаимодействие
Венгрия не видит для себя реальных альтернатив нефти из РФ - министр
Венгрия предложила ввести эмбарго на морские поставки российской нефти
Компания Gasum подтвердила прекращение поставок газа из России в Финляндию
В России за сутки COVID-19 заболели более 5 тыс. человек
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 526 млн - университет Хопкинса
В Северной Корее за последние сутки около 220 тысяч человек заразились лихорадкой
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» поддерживает обучение местных специалистов в области ИКТ
Состоялась встреча членов Caspian Energy Club с “SOCAR Energy Georgia”.
Союз молодежи ПЕА и Бакинская высшая школа нефти провели Первый конкурс цифровых идей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ