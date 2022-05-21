В Вашингтоне заявили о готовности к диалогу с Пхеньяном

Соединенные Штаты готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий по ядерной проблеме, а также по проблеме распространения коронавирусной инфекции в Северной Корее, подтвердил журналистам представитель американской администрации в субботу.
"Мы очень хотим найти способы использовать дипломатический подход. Мы очень ясно дали понять, что готовы поговорить с ними без каких-либо предварительных условий, мы также готовы предпринять шаги для решения их внутренних проблем, включая распространение COVID", - заявил он.
"Мы очень обеспокоены ситуацией с COVID. Мы очень чувствительны к тому факту, что они, похоже, сталкиваются с довольно серьезной ситуацией, и я думаю, вы видели, что мы готовы сотрудничать с другими членами международного сообщества, если это необходимо, для оказания помощи", - добавил представитель американской администрации.
Ранее сообщалось, что Пхеньян отказался от предложенной США и Южной Кореей помощи в предотвращении распространения инфекции. По сообщениям СМИ, помощь поступает из Китая.
В КНДР за последние сутки около 220 тыс. человек заболели лихорадкой, один человек скончался от последствий заражения, сообщает в субботу агентство "Ренхап".
"За сутки у более 219 030 человек проявились симптомы лихорадки, зарегистрирована одна смерть", - говорится в сообщении.
В общей сложности, заболевание, которое Пхеньян называет лихорадкой, выявлено уже у 2,46 млн человек в КНДР, общее число скончавшихся от последствий заражения лихорадкой составило 66 человек.
Мировые эксперты считают, что данная болезнь на самом деле представляет собой COVID-19.
Как сообщалось, северокорейский вопрос, а также поиски выхода из дипломатического тупика с КНДР будут в центре внимания визита президента США Джо Байдена в Южную Корею.
Южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи писало, что КНДР во время визита президента Байдена в Японию и Южную Корею может провести свое седьмое ядерное испытание или осуществить очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты.
Проведения Северной Кореей ракетных или ядерных испытаний не исключают и в США.
"Наши разведданные говорят о реальной возможности, что будут проведены либо ракетные испытания, включая испытания ракет большой дальности, либо ядерные испытания, или даже оба варианта, причем либо в день начала поездки президента Байдена в регион, либо - на второй день", - заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
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