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СНГ 21.05.2022 11:15

Туркменистан возобновляет торговлю с Ираном через пограничный терминал Сарахс

Торговля между Туркменистаном и Ираном через пограничный терминал Сарахс, закрытый ранее из-за пандемии коронавируса, возобновляется с 1 июня 2022 года.

"В целях эффективного использования международных транспортных коридоров Туркменистана и увеличения объема международных грузоперевозок, с 1 июня 2022 года иностранным автомобилям вместе с водителями разрешается пересечение границы по маршруту Сарахс-Фарап (Туркменистан) - Серахс (Иран), при условии соблюдения всех необходимых требований", - сообщается на сайте Государственного предприятия "Туркменулаггозегчилик" ("Транспортный контроль Туркменистана").

Пограничный терминал Серахс расположен в провинции Хорасан-Разави к северо-востоку от Ирана на общей границе с Туркменистаном. В связи с распространением COVID-19 сухопутная граница Ирана с Туркменистаном была закрыта с марта 2019 года.

В середине октября 2021 года для проезда грузовиков, перевозящих экспортные товары из Ирана через Туркменистан, был открыт пограничный терминал Инчебурун в иранской провинции Голестан. Здесь в соответствии с достигнутыми двусторонними договоренностями экспортные товары, загруженные на грузовики, въезжали в Туркменистан через Инчебурун, а оттуда перегружались на туркменские грузовики для транспортировки в конечные пункты назначения.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ИРАН, ТОРГОВЛЯ


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