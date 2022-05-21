Туркменистан возобновляет торговлю с Ираном через пограничный терминал Сарахс

Торговля между Туркменистаном и Ираном через пограничный терминал Сарахс, закрытый ранее из-за пандемии коронавируса, возобновляется с 1 июня 2022 года.
"В целях эффективного использования международных транспортных коридоров Туркменистана и увеличения объема международных грузоперевозок, с 1 июня 2022 года иностранным автомобилям вместе с водителями разрешается пересечение границы по маршруту Сарахс-Фарап (Туркменистан) - Серахс (Иран), при условии соблюдения всех необходимых требований", - сообщается на сайте Государственного предприятия "Туркменулаггозегчилик" ("Транспортный контроль Туркменистана").
Пограничный терминал Серахс расположен в провинции Хорасан-Разави к северо-востоку от Ирана на общей границе с Туркменистаном. В связи с распространением COVID-19 сухопутная граница Ирана с Туркменистаном была закрыта с марта 2019 года.
В середине октября 2021 года для проезда грузовиков, перевозящих экспортные товары из Ирана через Туркменистан, был открыт пограничный терминал Инчебурун в иранской провинции Голестан. Здесь в соответствии с достигнутыми двусторонними договоренностями экспортные товары, загруженные на грузовики, въезжали в Туркменистан через Инчебурун, а оттуда перегружались на туркменские грузовики для транспортировки в конечные пункты назначения.
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