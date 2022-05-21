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В ООН выразили обеспокоенность столкновениями в Горном Бадахшане Таджикистана

Специальный докладчик ООН по вопросам меньшинств Фернан де Варенн заявил, что ситуация в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана может обернуться широкомасштабным конфликтом.

"Жесткая реакция правительства на прекращение протестов памирского меньшинства путем арестов, чрезмерного и незаконного применения силы и привлечения военных является непропорциональной и вызывает глубокую тревогу. (...) Призываю все стороны проявлять сдержанность и не допустить выхода ситуации из-под контроля", - приводятся слова спецдокладчика на сайте ООН.

Он также рекомендовал властям "начать конструктивный и открытый диалог с памирским меньшинством, а также немедленно принять все необходимые меры для предотвращения конфликта".

Де Варенн выразил сожаление в связи с тем, что предыдущие предупреждения со стороны группы экспертов ООН и рекомендации по предотвращению эскалации, не были услышаны правительством Таджикистана.

"Напряженность, вспыхнувшая в Горно-Бадахшанской автономной области в ноябре 2021 года, сохраняется и приобретает более опасный масштаб", - добавил он.

В среду утром в МВД Таджикистана заявили, что начали антитеррористическую операцию в Рушанском районе ГБАО после того, как "преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе-Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района". Как утверждают в таджикском МВД, эти группировки, используя "коктейли Молотова" подожгли колонну автомобилей, принадлежащих антитеррористическому подразделению ГКНБ. В результате, по сообщению пресс-центра МВД РТ, "один офицер погиб, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения". В ходе антитеррористической операции, по данным МВД, нейтрализованы восемь боевиков, задержаны более семидесяти, из них 11 человек ранены. По данным МВД, мирные жители не пострадали, в настоящее время ситуация в районе спокойная.

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Тэги: ООН, ТАДЖИКИСТАН


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