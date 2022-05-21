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Внешняя политика 21.05.2022 12:00

Вашингтон призвал Баку и Ереван активизировать дипломатическое взаимодействие

В США приветствуют диалог между Азербайджаном и Арменией и готовы оказать поддержку переговорам Баку и Еревана, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Мы приветствуем диалог между Арменией и Азербайджаном. Мы по-прежнему привержены продвижению мирного, демократического и процветающего будущего для региона Южного Кавказа в рамках этого (процесса - Иф-Аз)», - отметил он.

Представитель Госдепа заявил, что США «настоятельно призывают к продолжению этого диалога и активизации дипломатического взаимодействия сторон» с «нормализацией отношений путем заключения всеобъемлющего мирного соглашения».

«Мы готовы поддержать этот процесс. Мы по-прежнему готовы помочь Армении и Азербайджану в этих усилиях, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ», - отметил Прайс.

В воскресенье в Брюсселе состоится встреча главы Евросовета Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Р.Керимов

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Тэги: США, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГОСДЕП


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