Вашингтон призвал Баку и Ереван активизировать дипломатическое взаимодействие

В США приветствуют диалог между Азербайджаном и Арменией и готовы оказать поддержку переговорам Баку и Еревана, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.
«Мы приветствуем диалог между Арменией и Азербайджаном. Мы по-прежнему привержены продвижению мирного, демократического и процветающего будущего для региона Южного Кавказа в рамках этого (процесса - Иф-Аз)», - отметил он.
Представитель Госдепа заявил, что США «настоятельно призывают к продолжению этого диалога и активизации дипломатического взаимодействия сторон» с «нормализацией отношений путем заключения всеобъемлющего мирного соглашения».
«Мы готовы поддержать этот процесс. Мы по-прежнему готовы помочь Армении и Азербайджану в этих усилиях, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ», - отметил Прайс.
В воскресенье в Брюсселе состоится встреча главы Евросовета Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Р.Керимов
Венгрия не видит для себя реальных альтернатив нефти из РФ - министр
Венгрия предложила ввести эмбарго на морские поставки российской нефти
Компания Gasum подтвердила прекращение поставок газа из России в Финляндию
В России за сутки COVID-19 заболели более 5 тыс. человек
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 526 млн - университет Хопкинса
В Северной Корее за последние сутки около 220 тысяч человек заразились лихорадкой
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Россия ввела санкции в отношении ряда высших чиновников и военачальников Канады
Лидер Движения карабахских армян призвал Армению не упустить исторический шанс обрести мир с Азербайджаном
Делегация России покинула совещание министров АТЭС во время доклада США
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» поддерживает обучение местных специалистов в области ИКТ
Состоялась встреча членов Caspian Energy Club с “SOCAR Energy Georgia”.
Союз молодежи ПЕА и Бакинская высшая школа нефти провели Первый конкурс цифровых идей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ