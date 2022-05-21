ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в пятницу вечеромпозиций азербайджанской армии подразделениями вооруженных сил Армениина азербайджано-армянской границе. «Подразделения вооруженных сил Армении вечером 20 мая с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу позиции нашей армии, расположенные в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района», - говорится в сообщении, в субботу размещенном на сайте азербайджанского военного ведомства. В Минобороны отметили, что азербайджанские военные приняли «адекватные ответные меры». Р.Керимов

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