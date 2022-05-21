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Внешняя политика 21.05.2022 12:38

Алиев и Пашинян обсудят в Брюсселе пункты мирного договора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Брюсселе 22 мая с участием главы Евросовета Шарля Мишеля обсудят предложенные сторонами пункты по началу переговоров вокруг мирного соглашения, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Повестка следующая: предложенные Арменией и Азербайджаном пункты для урегулирования отношений или начала мирных переговоров, вопросы возвращения пленных и выяснения судеб без вести пропавших лиц, вопросы разблокирования региональных коммуникаций, вопросы начала работы двусторонней комиссии по делимитации и безопасности границ", - сказал Григорян армянскому госинформагентству "Арменпресс".

По его словам, Алиев и Пашинян не планируют подписывать какой-либо документ.

"По вопросу разблокирования региональных коммуникаций действует трехсторонняя рабочая группа (во главе с вице-премьерами Азербайджана, Армении и России - ИФ), и достигнутые на высшем уровне договоренности должны обсуждаться в этом формате. То же касается остальных вопросов, которые детально обсуждаются в рабочих форматах. Следовательно, подписание документов в Брюсселе не планируется", - отметил Григорян.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ВСТРЕЧА


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