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Дальнее зарубежье 21.05.2022 13:15

Байден заявил о готовности США к поставке COVID-вакцин в КНДР в случае запроса

США готовы помочь Северной Корее в борьбе со вспышкой COVID-19, в частности поставить в эту страну вакцины, однако никакой реакции на это предложение из Пхеньяна пока не поступало, сообщил американский президент Джо Байден.

"Да, мы предложили вакцины, и не только Северной Корее, но и Китаю. Мы готовы поставить их незамедлительно, но мы не получили никакого ответа", - сказал он в субботу в Сеуле на совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем.

Ранее в мае власти КНДР сообщили о выявлении в стране большого количества случаев заражения "лихорадкой", что, по мнению многих экспертов, является не чем иным, как коронавирусной инфекцией.

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Тэги: США, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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