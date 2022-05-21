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СНГ 21.05.2022 13:30

Поставки МБР «Сармат» в российские войска планируют начать в конце осени

Серийные поставки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат" в российские войска планируется начать к концу осени, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Испытания будут идти в течение всего этого года, хотя мы планируем на боевое дежурство поставить первые серийные ракеты в конце осени этого года. Действительно мощь Сармата она огромная, другое дело, что будем надеяться, что нам не придется его применять", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

27 апреля Рогозин сообщил, что "Роскосмос" планируется поставить 46 ракет "Сармат" в войска.

По его словам, "Роскосмос" готовится к проведению еще как минимум трех испытательных пусков межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

25 апреля Рогозин сообщил, что "Роскосмос" почти готов к серийному производству "Сармата".

"Предприятия "Роскосмоса" приступили к подготовке следующих лётно-конструкторских испытания МБР "Сармат" стратегического назначения. Их сроки будут определены на этой неделе. Также завершается подготовка к серийному производству этой тяжёлой МБР", - сообщил он.

20 апреля 2022 года Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске МБР "Сармат" стационарного базирования с космодрома Плесецк. По данным ведомства, задачи пуска были выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики ракеты на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Ракета "Сармат" будет принята на вооружение не позднее осени 2022 года, сообщил 23 апреля глава "Роскосмоса".

"Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет", - сказал президент РФ Владимир Путин 20 апреля после просмотра по видеосвязи успешного испытательного пуска ракеты "Сармат".

МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Ракеты "Сармат" в перспективе станут носителями гиперзвуковых планирующих крылатых боевых блоков "Авангард", развивающих скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). В настоящее время боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ.

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Тэги: РОССИЯ, МБР, САРМАТ, ДМИТРИЙ РОГОЗИН


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