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Дальнее зарубежье 21.05.2022 13:45

Байден не исключил встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, но обусловил возможность такой встречи искренностью северокорейского руководителя.

"Встречусь ли я с лидером Северной Кореи? Это зависит от того, будет ли он искренен и серьезен", - сказал он в субботу в Сеуле на совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем.

За время президентства Байден не встречался с Ким Чен Ыном, в то время как предыдущий президент США Дональд Трамп в период нахождения в Белом доме неоднократно положительно отзывался о лидере Северной Кореи, провел с ним два саммита.

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Тэги: США, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН, КИМ ЧЕН ЫН


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