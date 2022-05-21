Байден не исключил встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, но обусловил возможность такой встречи искренностью северокорейского руководителя.

"Встречусь ли я с лидером Северной Кореи? Это зависит от того, будет ли он искренен и серьезен", - сказал он в субботу в Сеуле на совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем.

За время президентства Байден не встречался с Ким Чен Ыном, в то время как предыдущий президент США Дональд Трамп в период нахождения в Белом доме неоднократно положительно отзывался о лидере Северной Кореи, провел с ним два саммита.