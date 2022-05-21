Россия и Таиланд заинтересованы в возобновлении прямых рейсов между странами

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках форума АТЭС в Таиланде в субботу встретился с заместителем премьер-министра - министром торговли Таиланда Тюрином Лаксанависитом, обсудив, в том числе, вопросы развития туризма и возобновления прямых рейсов между странами.
Об этом сообщил журналистам представитель Минэкономразвития РФ, который принимал участие во встрече.
"Таиланд - наш надёжный друг и партнер. Наши отношения основаны на давней традиции взаимовыгодного сотрудничества и уважения", - отметил Решетников.
Он также подчеркнул, что сегодня есть большие перспективы в реализации совместных проектов в аграрном секторе, в энергетике и промышленности, экспорте технологий и инноваций.
"Готовы также обсуждать возможности для локализации производств автокомпонентов на территории России, взамен "выпавших" западных поставок. Автомобильная промышленность Таиланда является одной из сильнейших в мире, в частности, с точки зрения производства автозапчастей", - сказал Решетников.
Одним из вопросов, обсуждаемых в рамках встречи двух министров, стала тема туризма. Министр торговли Таиланда выразил надежду на восстановление туристического потока из России. Стороны договорились дополнительно обсудить вопросы в рамках подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и выразили общее желание возобновить прямые рейсы между странами для активизации туристического потока. Договорились, что соответствующие переговоры проведут министерства транспорта и туризма обеих стран.
"Россия - один из важнейших деловых партнеров Таиланда. У нас серьезные перспективы в развитии сотрудничества. Мы оцениваем потенциал по наращиваю товарооборота с Россией в $10 млрд", - приводится комментарий Тюрина Лаксанависита.
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