Помощник госсекретаря США в мае посетит Узбекистан

Делегация во главе с помощником государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу посетит с визитом Узбекистан 23-25 мая, сообщила в субботу пресс-служба узбекского МИД.

"В ходе предстоящих встреч и переговоров запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив развития узбекско-американских отношений в различных сферах. Состоится также обмен мнениями по региональным и международным вопросам", - говорится в сообщении.

Лу уже посещал Ташкент в декабре прошлого года. Тогда он принял участие в первом заседании в формате диалога стратегического партнерства между Узбекистаном и США.

Как сообщалось, в мае 2018 года в ходе первого официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в США было подписано совместное политическое заявление "Узбекистан - США: начало новой эры стратегического партнерства". В ноябре 2020 года по итогам узбекско-американских политконсультаций в Вашингтоне было принято совместное заявление, где было указано, что правительства двух стран приняли решение повысить формат ежегодных регулярных контактов до уровня диалога стратегического партнерства.