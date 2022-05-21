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СНГ 21.05.2022 14:45

Делегация России покинула совещание министров АТЭС во время доклада США

Российская делегация во главе с министром экономического развития Максимом Решетниковым покинула совещание министров торговли АТЭС (проходит в субботу в Таиланде) во время доклада представителя США.

Это следует из сообщения в официальном телеграм-канале Минэкономразвития РФ, где также размещена фотография с пустующим креслом Максима Решетникова на фоне трансляции выступления американского представителя.

"Во время трансляции выступления американского представителя российская делегация покинула зал", - подтвердил журналистам один из участников форума.

Делегация РФ вернулась в зал, когда слово было передано другим участникам встречи.

Ранее СМИ сообщали, что представители ряда стран, включая США и Японию, покинули зал в ходе выступления Решетникова.

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Тэги: РОССИЯ, США, АТЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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