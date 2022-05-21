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Дальнее зарубежье 21.05.2022 15:40

Байден подписал законопроект о выделении почти $40 млрд помощи Украине

Президент США Джо Байден, находящийся с визитом в Сеуле, в субботу подписал "Законопроект о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год", информирует Белый дом.

Этим документом предусмотрено выделение Украине в 2022 финансовом году почти $40 млрд в качестве срочной дополнительной помощи.

Сенат США большинством голосов поддержал пакет помощи Украине в размере $39,8 млрд в четверг. 86 сенаторов проголосовали "за", 11 - "против".

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект в прошлый вторник. Согласно результатам голосования, "за" высказались 368 конгрессменов, "против" - 57. Все законодатели, проголосовавшие против законопроекта, принадлежат к Республиканской партии.

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Тэги: США, УКРАИНА, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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