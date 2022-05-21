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Венгрия не присоединится к санкциям ЕС против РФ, подобным «атомной бомбе» - премьер

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал "атомной бомбой" санкции ЕС в отношении России, заявил, что Венгрия не поддержит экономически неприемлемые меры.

"Венгрия не присоединится к экономически неприемлемым мерам, на которые идут в Брюсселе", - приводит слова Орбана сербский телеканал РТС.

Он объяснил это тем, что когда дело доходит до повышения цен, речь не может идти о "санкциях в отношении России, подобных атомной бомбе, поскольку в этом случае мы не сможем защитить наш народ, и более того, будем иметь массу мигрантов на границах".

Венгерский премьер в субботу принял участие в открытии сербско-венгерской сельскохозяйственной выставки в Нови-Саде.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ, ВИКТОР ОРБАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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