МИД РФ опубликовал список граждан США, которым запрещен въезд в Россию

В контексте ответных мер на вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе российского "стоп-листа", на сайте МИД России опубликован перечень американских граждан, которым закрыт въезд в РФ на постоянной основе, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
В опубликованном на сайте МИД списке 963 гражданина США, включая американского президента Джо Байдена, сына президента Хантера Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина, директора ЦРУ Уильяма Бернса.
"Подчеркиваем, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор", - говорится в заявлении МИД России в связи с публикацией списка американских граждан, включенных в "стоп-лист".
"Российские контрсанкции носят вынужденный характер", нацелены на то, чтобы заставить власти США "изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии", - отмечается в заявлении.
"Россия не ищет конфронтации и открыта для честного взаимоуважительного диалога, отделяя американский народ, который неизменно пользуется у нас уважением, от властей США, разжигающих русофобию, и тех, кто их обслуживает. Именно эти люди вносятся в российский "черный список", - заявляет МИД РФ.
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