В Азербайджане за сутки зафиксирован один случай COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у одного человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 708, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 12 случаев.

Третий день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 710 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 950 человек (+ 5 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 48 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 587 тестов на коронавирус против 2 тыс. 228 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 869 тыс. 996 тестов на COVID-19.

Р.Керимов