В Азербайджане за сутки зафиксирован один случай COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у одного человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 708, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 12 случаев.
Третий день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 710 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 950 человек (+ 5 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 48 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 587 тестов на коронавирус против 2 тыс. 228 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 869 тыс. 996 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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