Эрдоган призвал Стокгольм отказаться от поддержки террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в субботу призвал Стокгольм отказаться от политической, финансовой и оборонной поддержки террористов. Об этом, ссылаясь на Управление по связям Администрации президента Турции, пишет "Анадолу".

"Анкара ожидает от Швеции серьезных и конкретных шагов, разделяющих опасения Турции относительно террористов РКК, а также сирийского и иракского ответвлений этой кровавой организации", - заявил турецкий лидер, слова которого приводит агентство.

Эрдоган также указал на "значимость отмены санкций в отношении оборонной промышленности Турции, введенных Стокгольмом после начала операции "Источник мира" в Сирии", пишет издание.

Агентство отмечает, что в ходе телефонного разговора Эрдоган и Андерссон обсуждали двусторонние связи и заявку Стокгольма на вступление в НАТО.