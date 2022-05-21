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Регион 21.05.2022 18:16

Эрдоган призвал Стокгольм отказаться от поддержки террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в субботу призвал Стокгольм отказаться от политической, финансовой и оборонной поддержки террористов. Об этом, ссылаясь на Управление по связям Администрации президента Турции, пишет "Анадолу".

"Анкара ожидает от Швеции серьезных и конкретных шагов, разделяющих опасения Турции относительно террористов РКК, а также сирийского и иракского ответвлений этой кровавой организации", - заявил турецкий лидер, слова которого приводит агентство.

Эрдоган также указал на "значимость отмены санкций в отношении оборонной промышленности Турции, введенных Стокгольмом после начала операции "Источник мира" в Сирии", пишет издание.

Агентство отмечает, что в ходе телефонного разговора Эрдоган и Андерссон обсуждали двусторонние связи и заявку Стокгольма на вступление в НАТО.

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Тэги: МИР, ТУРЦИЯ, ШВЕЦИЯ, НАТО, РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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