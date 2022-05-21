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СНГ 21.05.2022 18:36

Грузовик врезался в здание таможенного поста в Кыргызстане

Грузовик врезался в здание таможенного поста в граничащей с Таджикистаном Баткенской области Кыргызстана, в результате аварии погибли семь человек.

"В Баткенской области Кыргызстана в районе таможенного поста "Чечме" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 14 человек, из них пять скончались на месте, двое - по дороге в больницу", - сообщили в субботу в Минздраве страны.

По данным медиков, двое пострадавших после оказания первой медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, пять пострадавших (двое дети) с различными травмами госпитализированы в хирургическое отделение Айдаркена. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

По предварительной информации МЧС, водитель грузовика "Камаз" не справился с управлением и врезался в здание и припаркованные у КПП автомобили. На месте происшествия работают 18 спасателей Кадамжайского районного отдела МЧС.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ТАМОЖНЯ, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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