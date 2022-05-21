Президент Узбекистана выразил уверенность в дальнейшем расширении связей между Ташкентом и Баку

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил уверенность в расширении связей между Узбекистаном и Азербайджаном.
«Убежден, что благодаря совместным решительным усилиям постоянно развивающиеся многосторонние и долгосрочные связи между Узбекистаном и Азербайджаном и впредь будут расширяться, в результате переговоров высокого уровня наше стратегическое партнерство достигнет совершенно нового уровня», - написал он в поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, который отмечается в Азербайджане 28 мая.
Текст поздравительного послания опубликован в субботу на сайте главы азербайджанского государства.
Р.Керимов
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