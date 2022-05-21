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Внешняя политика 21.05.2022 19:13

Президент Узбекистана выразил уверенность в дальнейшем расширении связей между Ташкентом и Баку

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил уверенность в расширении связей между Узбекистаном и Азербайджаном.

«Убежден, что благодаря совместным решительным усилиям постоянно развивающиеся многосторонние и долгосрочные связи между Узбекистаном и Азербайджаном и впредь будут расширяться, в результате переговоров высокого уровня наше стратегическое партнерство достигнет совершенно нового уровня», - написал он в поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, который отмечается в Азербайджане 28 мая.

Текст поздравительного послания опубликован в субботу на сайте главы азербайджанского государства.

Р.Керимов

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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