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Оборона 21.05.2022 19:32

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в субботу своих позиции подразделениями вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе.

«21 мая около 16:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиции в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечарского района обстреляли из оружия разного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района», - говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства.

В Минобороны добавили, что азербайджанские военные приняли «адекватные ответные меры».

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ИНЦИДЕНТ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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