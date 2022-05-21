ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в субботу своих позиции подразделениями вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе. «21 мая около 16:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиции в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечарского района обстреляли из оружия разного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района», - говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства. В Минобороны добавили, что азербайджанские военные приняли «адекватные ответные меры». Р.Керимов

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