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Внешняя политика 21.05.2022 19:47

Баку и Бишкек будут развивать стратегическое партнерство - президент Кыргызстана

Баку и Бишкек будут развивать стратегическое партнерство, выразил уверенность президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

«Уверен, что отношения многовековой дружбы, стратегического партнерства и взаимной поддержки, сложившиеся между Кыргызстаном и Азербайджаном, будут продолжать развиваться и откроют новые горизонты в интересах наших народов», - написал он в поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, который отмечается в Азербайджане 28 мая.

Текст поздравительного послания опубликован в субботу на сайте главы азербайджанского государства.

Р.Керимов

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, САДЫР ЖАПАРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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