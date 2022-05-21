Баку и Бишкек будут развивать стратегическое партнерство - президент Кыргызстана

Баку и Бишкек будут развивать стратегическое партнерство, выразил уверенность президент Кыргызстана Садыр Жапаров. «Уверен, что отношения многовековой дружбы, стратегического партнерства и взаимной поддержки, сложившиеся между Кыргызстаном и Азербайджаном, будут продолжать развиваться и откроют новые горизонты в интересах наших народов», - написал он в поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, который отмечается в Азербайджане 28 мая. Текст поздравительного послания опубликован в субботу на сайте главы азербайджанского государства. Р.Керимов

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