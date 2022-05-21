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Регион 21.05.2022 20:12

Эрдоган заявил президенту Финляндии о необходимости учитывать угрозы нацбезопасности Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим финским коллегой Саули Ниинистё в субботу заявил о необходимости учитывать угрозы национальной безопасности Турции. Об этом, ссылаясь на Управление по связям Администрации президента Турции, сообщает "Анадолу".

Глава турецкого государства подчеркнул, что "игнорирование террористических организаций, представляющих угрозу для союзников по НАТО, противоречит духу дружбы и партнерства", пишет агентство.

"Турецкий лидер призвал уважать решительную и законную борьбу Турции с открытыми угрозами в отношении национальной безопасности и населения", - отмечает издание.

Эрдоган заявил, что "Анкара вправе ожидать поддержки в данном вопросе".

"Анадолу" отмечает, что в ходе телефонного разговора Эрдоган и Ниинистё обсуждали двусторонние связи и заявку Хельсинки на вступление в НАТО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИР, ТУРЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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