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Регион 21.05.2022 21:23

Эрдоган рассказал Столтенбергу, когда Анкара поддержит вступление Стокгольма и Хельсинки в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в субботу заявил, что Анкара не поддержит вступление Швеции и Финляндии в альянс "до тех пор, пока эти страны не продемонстрируют открытую солидарность с Турцией по основополагающим вопросам". Об этом, ссылаясь на Управление по связям Администрации президента Турции, сообщает "Анадолу".

"Турецкий лидер заявил, что Анкара не воспримет позитивно заявки Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока эти страны не продемонстрируют открытую солидарность с Турцией по основополагающим вопросам, в особенности борьбе с терроризмом", - пишет агентство.

Согласно изданию, Эрдоган подчеркнул, что Турция искренне поддерживает политику "открытых дверей" НАТО, а отношение Анкары к кандидатурам Швеции и Финляндии связано только с позицией этих государств "по судьбоносным для Турции вопросам национальной безопасности".

В свою очередь Столтенберг отметил, что важно устранить обеспокоенность Турции в сфере безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ТУРЦИЯ, НАТО, РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН


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