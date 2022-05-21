Эрдоган рассказал Столтенбергу, когда Анкара поддержит вступление Стокгольма и Хельсинки в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в субботу заявил, что Анкара не поддержит вступление Швеции и Финляндии в альянс "до тех пор, пока эти страны не продемонстрируют открытую солидарность с Турцией по основополагающим вопросам". Об этом, ссылаясь на Управление по связям Администрации президента Турции, сообщает "Анадолу".
"Турецкий лидер заявил, что Анкара не воспримет позитивно заявки Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока эти страны не продемонстрируют открытую солидарность с Турцией по основополагающим вопросам, в особенности борьбе с терроризмом", - пишет агентство.
Согласно изданию, Эрдоган подчеркнул, что Турция искренне поддерживает политику "открытых дверей" НАТО, а отношение Анкары к кандидатурам Швеции и Финляндии связано только с позицией этих государств "по судьбоносным для Турции вопросам национальной безопасности".
В свою очередь Столтенберг отметил, что важно устранить обеспокоенность Турции в сфере безопасности.
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