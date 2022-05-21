В Австралии либералы потерпели поражение по итогам парламентских выборов

Возглавляемая австралийской Либеральной партией коалиция терпит поражение на всеобщих выборах, которые состоялись в стране в субботу, сообщает The Guardian.

"Скотт Моррисон (нынешний премьер Австралии) признал поражение, объявив также о том, что покидает пост главы партии", - пишет газета.

По ее данным, уже за несколько часов до закрытия избирательных участков ряд аналитиков предрекли поражение правящей коалиции, заявив, что либералы при поддержке Национальной партии не смогут удержать необходимый парламентский минимум в 76 мест.

Ожидается, что формированием следующего кабинета министров займется Энтони Элбаниз - лидер Лейбористской партии, которая одерживает победу на выборах. В то же время пресса отмечает, что пока остается интригой, смогут ли австралийские лейбористы сформировать правительство большинства, или им придется начать коалиционные переговоры.