Губернатор Астраханской области сообщил о планах углубления Волго-Каспийского канала в 2023 году

Дноуглубление Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) позволит увеличить загруженность проходящих по нему судов, заявил в субботу журналистам губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Для нас очень важно нарастить объемы грузопотока по Волго-Каспийскому каналу через порты Астрахань и порт Оля. Безусловным и необходимым условием для этого является дноуглубление. Для прохода судов глубина должна достигать 4,5 метров", - сказал Бабушкин на брифинге по итогам поездки в регион министра транспорта РФ Виталия Савельева.
Астраханский губернатор уточнил, что Минтрансом РФ принято решение о проведении дноуглубительных работ в ВКМСК. Планируется, что глубина в 4,5 метра будет достигнута до конца 2023 года, сказал он.
"Это позволит заходить в наши порты судам с большим объемом груза. Мы ожидаем, что грузооборот возрастет", - добавил Бабушкин.
Губернатор Астраханской области 17 января в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обратился с просьбой: поручить Минтрансу РФ интенсифицировать работы по обеспечению паспортных глубин Волго-Каспийского морского судоходного канала, который 250 дней в году практически не соответствует паспортным глубинам в 4,5 метра.
В начале февраля первый вице-президент НК "ЛУКОЙЛ" Азат Шамсуаров и вице-президент по добыче нефти и газа в России НК "ЛУКОЙЛ" Сергей Кочкуров встретились с губернатором Бабушкиным для обсуждения сроков вывода платформ на шельф Каспия по каналу и подчеркнули значимость обеспечения его паспортных глубин для прохождения каравана с объектами обустройства месторождения им. Грайфера.
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