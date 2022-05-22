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СНГ 22.05.2022 00:35

Экс-министр транспорта РФ с 23 мая возглавит «АвтоВАЗ»

Вице-губернатор Петербурга, бывший министр транспорта Максим Соколов сообщил, что уходит со своего поста и с понедельника возглавит "АвтоВАЗ".

"Из Смольного я, к сожалению, действительно ухожу. С благодарностью к губернатору и с сожалением, что не удалось до конца выполнить задуманные проекты", - сказал Соколов в субботу "Интерфаксу".

Он сообщил, что с понедельника приступает к работе на посту президента "АвтоВАЗа".

Как пояснил Соколов, причиной перехода стало "решение руководства и совета директоров "АвтоВАЗа".

Соколов уточнил, что пост вице-губернатора он официально покинет тоже в понедельник.

Чиновник отметил, что покидает Петербург с надеждой на дальнейшее развитие города.

Соколов родился в Ленинграде в 1968 году. Окончил экономический факультет ЛГУ в 1991 г., после чего преподавал в университете, а позднее работал в бизнесе.

На должность в администрацию Петербурга пришел в 2004 году, возглавив комитет по инвестициям и стратегическим проектам. В частности, чиновник занимался привлечением инвестиций концернов Toyota, Nissan, Hyundai, GM для создания местного автокластера.

После петербургской администрации Соколов работал главой департамента промышленности и инфраструктуры аппарата правительства РФ (2009-2012 гг.), был министром транспорта РФ в правительстве Дмитрия Медведева (2012-2018 гг.)

В конце 2019 года Соколов вернулся в Смольный, заняв кресло вице-губернатора Петербурга, отвечающего за вопросы транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма.

Владельцем 100% российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились: 68% на 32%.

Позже Renault заявила о прекращении производства на своем московском заводе и планах пересмотра участия в капитале российского "АвтоВАЗа".

Пресс-служба Минпромторга сообщала, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность РФ. В соответствии с подписанным соглашением, 68%-ная доля французского концерна в "АвтоВАЗе" перешла в управление ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа в течение следующих 6 лет, а 100% акций московского автозавода ЗАО "Рено Россия" теперь владеет правительство Москвы.

По данным пресс-службы "АвтоВАЗа", численность сотрудников всей группы "АвтоВАЗ" (АО "АвтоВАЗ" и ООО "Лада Ижевск") насчитывает 41 тыс. человек, только АО "АвтоВАЗ" - 32,5 тыс. человек.

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Тэги: РОССИЯ, АВТОВАЗ


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