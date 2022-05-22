«Анадолу Эфес» второй раз подряд стал чемпионом баскетбольной Евролиги

"Анадолу Эфес", победив в финале баскетбольной Евролиги мадридский "Реал", второй раз подряд стал чемпионом Евролиги.

Как отмечает "Анадолу", первые две четверти матча в Белграде (Сербия) остались за "Реалом", который вёл в счете после первой половины игры (34-29). В третьей четверти турецким баскетболистам удалось сократить отставание до двух очков (40-42). В последней четверти "Анадолу Эфес" переломил ход поединка и одержал победу (58-57).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Василие Мицич, набравший 23 очка. Он был признан самым ценным игроком "Финала четырех".

В матче за третье место "Барселона" оказалась сильнее греческого "Олимпиакоса" (84-74).