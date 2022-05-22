«Анадолу Эфес» второй раз подряд стал чемпионом баскетбольной Евролиги

"Анадолу Эфес", победив в финале баскетбольной Евролиги мадридский "Реал", второй раз подряд стал чемпионом Евролиги.
Как отмечает "Анадолу", первые две четверти матча в Белграде (Сербия) остались за "Реалом", который вёл в счете после первой половины игры (34-29). В третьей четверти турецким баскетболистам удалось сократить отставание до двух очков (40-42). В последней четверти "Анадолу Эфес" переломил ход поединка и одержал победу (58-57).
Самым результативным игроком в составе победителей стал Василие Мицич, набравший 23 очка. Он был признан самым ценным игроком "Финала четырех".
В матче за третье место "Барселона" оказалась сильнее греческого "Олимпиакоса" (84-74).
Йоханнис пригласил Алиева в Румынию
Баку и Бишкек будут развивать стратегическое партнерство - президент Кыргызстана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны
Венгрия не видит для себя реальных альтернатив нефти из РФ - министр
Венгрия предложила ввести эмбарго на морские поставки российской нефти
Компания Gasum подтвердила прекращение поставок газа из России в Финляндию
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Экс-министр транспорта РФ с 23 мая возглавит «АвтоВАЗ»
Испания открылась для всех иностранных туристов с ПЦР-тестом
Губернатор Астраханской области сообщил о планах углубления Волго-Каспийского канала в 2023 году
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» поддерживает обучение местных специалистов в области ИКТ
Состоялась встреча членов Caspian Energy Club с “SOCAR Energy Georgia”.
Союз молодежи ПЕА и Бакинская высшая школа нефти провели Первый конкурс цифровых идей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ