Меры властей по пресечению распространения болезни в КНДР дают положительный эффект

Текущая ситуация с распространением эпидемии лихорадки в КНДР демонстрирует положительную тенденцию от быстрого роста в начале к снижению, пишет в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Мировые эксперты считают эту лихорадку коронавирусной инфекцией.
По данным Государственного штаба по предупреждению чрезвычайных ситуаций и эпидемий, в субботу было зарегистрировано 186 тыс. 090 заболевших (сокращение по сравнению с пятницей на 32 тыс. 940 случаев) и 299 тыс. 180 выздоровевших (рост на 17 тыс. 830), скончался один человек. Всего за время эпидемии от заболевания умерли 67 человек.
Общее число заболевших лихорадкой с конца апреля достигло 2 млн 646 тыс. 730 человек, из которых более 2 млн 067 тыс. 270 (78,1%) выздоровели, по меньшей мере, 579 тыс. 390 (21,89%) находятся на лечении.
В сообщении агентства отмечается, что власти приняли меры по распределению продовольствия и медикаментов по всем регионами страны, к оказанию помощи в распространении лекарств и обследованию населения были привлечены военные медики, ушедшие на пенсию, студенты и преподаватели медицинских учебных заведений, всего - более 1 млн человек.
Йоханнис пригласил Алиева в Румынию
Баку и Бишкек будут развивать стратегическое партнерство - президент Кыргызстана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны
Венгрия не видит для себя реальных альтернатив нефти из РФ - министр
Венгрия предложила ввести эмбарго на морские поставки российской нефти
Компания Gasum подтвердила прекращение поставок газа из России в Финляндию
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
В Финляндии выпустили пиво «НАТО»
Байден заявил, что США готовы к проведению КНДР нового ракетного пуска
Министры торговли стран АТЭС не смогли принять заявление по итогам встречи в Таиланде
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» поддерживает обучение местных специалистов в области ИКТ
Состоялась встреча членов Caspian Energy Club с “SOCAR Energy Georgia”.
Союз молодежи ПЕА и Бакинская высшая школа нефти провели Первый конкурс цифровых идей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ