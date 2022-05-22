Меры властей по пресечению распространения болезни в КНДР дают положительный эффект

Текущая ситуация с распространением эпидемии лихорадки в КНДР демонстрирует положительную тенденцию от быстрого роста в начале к снижению, пишет в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Мировые эксперты считают эту лихорадку коронавирусной инфекцией.

По данным Государственного штаба по предупреждению чрезвычайных ситуаций и эпидемий, в субботу было зарегистрировано 186 тыс. 090 заболевших (сокращение по сравнению с пятницей на 32 тыс. 940 случаев) и 299 тыс. 180 выздоровевших (рост на 17 тыс. 830), скончался один человек. Всего за время эпидемии от заболевания умерли 67 человек.

Общее число заболевших лихорадкой с конца апреля достигло 2 млн 646 тыс. 730 человек, из которых более 2 млн 067 тыс. 270 (78,1%) выздоровели, по меньшей мере, 579 тыс. 390 (21,89%) находятся на лечении.

В сообщении агентства отмечается, что власти приняли меры по распределению продовольствия и медикаментов по всем регионами страны, к оказанию помощи в распространении лекарств и обследованию населения были привлечены военные медики, ушедшие на пенсию, студенты и преподаватели медицинских учебных заведений, всего - более 1 млн человек.