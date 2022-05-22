Мавзолей Ленина будет закрыт для посещения 22 мая

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены в Москве будут закрыты для посещения 22 мая, сообщает Федеральная служба охраны России.
По информации ФСО, это связано с под готовкой и проведением мероприятий, посвященных столетию создания пионерской организации.
Обычно мавзолей Ленина открыт для доступа каждый вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.
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