Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7975 RUR   0.0273 GBR   2.117 TRY   0.1065

Цена на нефть

19.05 $/bbl +/- WTI 112.21 +2.62 Brent 112.04 +2.93

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.05.2022 10:00

Мавзолей Ленина будет закрыт для посещения 22 мая

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены в Москве будут закрыты для посещения 22 мая, сообщает Федеральная служба охраны России.

По информации ФСО, это связано с под готовкой и проведением мероприятий, посвященных столетию создания пионерской организации.

Обычно мавзолей Ленина открыт для доступа каждый вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МОСКВА


Похожие новости


Сильный ветер повалил в Москве полсотни деревьев Сильный снегопад накроет Москву Песков: объявлять локдаун в Москве не собираются Собянин призвал пожилых москвичей не выходить из дома с 28 сентября Пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве - Путин Московская международная туристическая выставка MITT открылась в "Экспоцентре"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az