В американском издании считают, что расширение НАТО опасно для Европы

Расширение НАТО за счет вступления в альянс Финляндии и Швеции приведет к росту напряженности и угроз для Европы, предупреждает автор статьи, публикуемой в американском издании The Hill.
"Сказать "да" Финляндии и Швеции будет гораздо труднее, чем сказать "нет" (на просьбу о вступлении в НАТО - ИФ) Украине. Что еще более важно, вступление Финляндии и Швеции в альянс может в конечном итоге дестабилизировать Европу, а не защитить ее", - говорится в статье.
По словам автора, "ни одна из этих стран не сталкивалась с серьезной угрозой со стороны России", но запас вооружений, который неизбежно возникнет в результате их вступления в НАТО, "может создать стимулы для России к ответным действиям".
Газета пишет, что "включение бывших стран Варшавского договора в НАТО после окончания холодной войны уже было ошибкой", в конечном итоге это усилило у России чувство, что ее окружают, и это несет в себе угрозу ее безопасности.
"Желание унизить Россию и укрепить глобальное военное господство США недальновидно и опасно", - пишет издание, и предупреждает, что это "значительно увеличит вероятность обмена ядерными ударами".
В связи с этим, говорится в статье, "Сенат США, который большинством в две трети голосов должен дать согласие на ратификацию протоколов, добавляющих новых членов в альянс, должен хорошенько подумать, прежде чем штамповать допуск новых кандидатов".
Автор статьи - Диана Олбаум, которая более 20 лет проработала в Конгрессе США советником по внешнеполитическим вопросам, в том числе в качестве старшего сотрудника в профильных Комитетах Палаты представителей и Сената.
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