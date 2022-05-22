ВОЗ сообщила о выявленных случаях оспы обезьян в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире с 13 по 21 мая были выявлены 92 случая заражения оспой обезьян.
Еще у 28 человек есть подозрение на заболевание. Пока не зафиксировано ни одного летального исхода.
Случаи заболевания были зафиксированы в 12 странах. В топ-3 вошли Португалия, Испания, Великобритания (от 21 до 30 случаев). Также зараженные выявлены в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швеции и США.
Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны.
Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.
На этой неделе в Европе выявили более 100 случаев заболевания оспой обезьян. В ФРГ власти заявили, что нынешняя вспышка уже может считаться крупнейшей из имевших когда-либо место в европейском регионе. За пределами Европы вирус зафиксирован в Австралии, Канаде и США.
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