В России за сутки COVID-19 заболели более 4,7 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 4,7 тыс. случаев, госпитализированы за сутки более 1 тыс. человек, скончались 80 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"По состоянию на 22 мая, в РФ выявлено 4 710 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 054 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 46,5%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций произошло в 14 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 69 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ, уточнили в оперштабе.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 80 человек, накануне штаб сообщал о 102 умерших.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 5 034 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России снизилось на 324.
"Выздоровели за сутки 5 814 человек, или на 7,5% меньше в сравнении с 21 мая", - сообщили в оперштабе.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 293 тыс. 450 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 378 тыс. 350 умерших и 17 млн 688 тыс. 903 выписанных.
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