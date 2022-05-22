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Дальнее зарубежье 22.05.2022 15:35

Глава Минфина ФРГ выступил против конфискации личных активов россиян

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил Financial Times, что он не одобряет идею конфискации личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины.

"Линднер сказал, что он настроен против конфискации личных активов российских олигархов", - отмечает газета.

"Препятствия при проведении изъятия активов очень значительны", - пояснил министр, напомнив, что власти стран с верховенством закона гарантируют неприкосновенность частной собственности.

В то же время Линднер повторил, что правительство ФРГ готово к рассмотрению предложения о конфискации ранее замороженных иностранных активов Центробанка РФ. Однако он отметил необходимость изучить правовые вопросы и последствия для международного порядка в случае изъятия активов ЦБ РФ.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на проект ЕС, что Евросоюз изучит возможность использования попавших под санкции активов физлиц РФ для финансирования восстановления Украины.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, АКТИВЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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