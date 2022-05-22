Парламент Украины продлил на три месяца военное положение

Верховная Рада продлила срок военного положения в Украине еще на 90 суток - до 23 августа 2022 года, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своём телеграм-канале.

По его словам, за соответствующий законопроект "Об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине"" проголосовали 320 народных депутатов.

Верховная Рада продлила срок всеобщей мобилизации в Украине - также еще на 90 суток - до 23 августа 2022 года, сообщил Железняк.

По его словам, продление действия военного положения оговаривается в законопроекте "Об утверждении указа президента "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации"", за который проголосовали 315 народных депутатов.