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СНГ 22.05.2022 15:55

Парламент Украины продлил на три месяца военное положение

Верховная Рада продлила срок военного положения в Украине еще на 90 суток - до 23 августа 2022 года, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своём телеграм-канале.

По его словам, за соответствующий законопроект "Об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине"" проголосовали 320 народных депутатов.

Верховная Рада продлила срок всеобщей мобилизации в Украине - также еще на 90 суток - до 23 августа 2022 года, сообщил Железняк.

По его словам, продление действия военного положения оговаривается в законопроекте "Об утверждении указа президента "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации"", за который проголосовали 315 народных депутатов.

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Тэги: УКРАИНА, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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