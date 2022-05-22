В Азербайджане за сутки зафиксировали четыре случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у четверых, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 712, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрирован один случай.

Четвертый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 710 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 957 человек (+ 7 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 45 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 510 тестов на коронавирус против 2 тыс. 587 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 872 тыс. 506 тестов на COVID-19.

Р.Керимов