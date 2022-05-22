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Дальнее зарубежье 22.05.2022 17:20

Президент Польши пообещал сделать все для вступления Украины в ЕС

Президент Польши Анджей Дуда заверил, что его страна сделает все возможное, чтобы Украина вступила в Европейский союз.

Он выступил в воскресенье в украинском парламенте в рамках своего визита в Киев.

"Польша сделает все возможное, чтобы помочь Украине стать членом Европейского Союза", - цитирует Дуду его канцелярия в твиттере.

По словам президента Польши, "только Украина имеет право решать свое будущее", никаких решений об Украине без Украины быть не должно.

Сообщения в твиттере проиллюстрированы, в том числе фотографиями Дуды во время выступления в Верховной Раде Украины.

9 мая Украина передала Европейскому Союзу заполненную вторую часть опросника, необходимую для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

В этом документе Украина оценивала соответствие украинского законодательства европейскому (acquis communautaire), а ответы на вторую часть составляют около 4 тыс. страниц, на которых развернута картина состояния украинского законодательства после 8 лет выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Для вступления в Евросоюз Украине предстоит преодолеть ряд этапов. Сначала Еврокомиссия должна предоставить странам-членам ЕС рекомендацию по этой кандидатуре. Затем лидеры стран ЕС должны решить, предоставлять ли стране статус кандидата, а потом - принимать ли в ЕС. При этом кандидат должен соответствовать ряду фиксированных критериев. Между Брюсселем и страной-кандидатом проходят переговоры по каждому из пунктов. Этот процесс может занять продолжительное время.

Украина получила опросник в первой половине апреля, практически одновременно с Молдовой и Грузией, после поданных в начале марта заявлений этих трех стран о членстве в ЕС.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ПОЛЬША, ПРЕЗИДЕНТ


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