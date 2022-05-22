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СНГ 22.05.2022 18:02

СМИ сообщили о предстоящей встрече Путина и Лукашенко в Сочи

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе встретится в Сочи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, по телемосту примет участие в саммите Евразийского союза.

График президента на будущую неделю был озвучен в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Встреча с Лукашенко пройдет в Сочи, об этом президенты договорились во время саммита ОДКБ.

Как ожидается, в ходе саммита Евразийского союза, который пройдет в новых геополитических и экономических реалиях, лидеры обсудят дальнейшую работу объединения с учетом крупномасштабных санкций, которые введены в отношении России и Беларуси.

На будущей неделе президент России также продолжит серию совещаний, посвященных ситуации в различных отраслях экономики. На очереди, как отмечается в программе, обсуждение обстановки в транспортной сфере.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, ВСТРЕЧА, ВЛАДИМИР ПУТИН, АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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