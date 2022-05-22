Алекперов заявил о невозможности заменить Россию на мировом рынке нефти

Эмбарго на российскую нефть станет самым негативным сценарием для всех сторон, считает бывший глава "ЛУКОЙЛа", акционер компании Вагит Алекперов.

Любой шаг ЕС по прекращению импорта российской нефти станет "шоком для всех", сказал он в интервью Financial Times. "Введя санкции, западные страны дали четкий сигнал и заявили о своей позиции. Нет необходимости еще больше ужесточать их", - считает Алекперов.

Основатель компании признал, что в случае запрета на импорт нефти "России придется сократить добычу, заморозить скважины, как мы это сделали в начале пандемии в 2020 году, потому что невозможно перенаправить все европейские объемы на другие рынки в одночасье". Но он предупредил, что для ЕС "невозможно заменить такого крупного экспортера энергоносителей, как Россия, даже в среднесрочной перспективе".

По его словам, создание новой инфраструктуры для перенаправления российской нефти, которая в настоящее время поступает в Европу, займет годы, особенно в условиях, когда мировая промышленность уже потеряла "сотни миллиардов, триллионы долларов" инвестиций в результате недавних кризисов. "Военные конфликты могут закончиться быстро, в то время как энергетическая конфигурация мира была определена десятилетиями инвестиций и напряженной работой многих поколений профессионалов", - добавил он. "Нет необходимости подрывать или разрушать ее", - подчеркнул Алекперов.

Комментируя рост цен на нефть в последнее время и снижение энергетической безопасности в Европе, он сказал: "Это не естественный процесс, такой как декарбонизация, и не краткосрочный кризис потребления, как во время пандемии коронавируса. Это очень серьезный энергетический кризис с негативными долгосрочными последствиями для всех участников рынка".

В апреле после персональных санкций Алекперов принял решение уйти с поста главы компании. Это решение "было принято ради компании, хотя я не буду этого скрывать, это было печально для меня", уточнил он. "Мы видим, что санкции часто носят хаотичный, эмоциональный характер", - добавил экс-президент НК. "Они влияют на людей, которые не принимают никаких политических решений, не имеют никакого политического влияния. Не говоря уже о фактических ошибках в них, в фамилиях, названиях или причинах применения санкций. Это, по крайней мере, не выглядит серьезным с юридической точки зрения и сводит на нет важность этих мер в глазах общественности", - полагает он.

Попытка включить запрет на импорт нефти из РФ в шестой пакет мер ЕС против России столкнулась с противодействием Венгрии, которая заявляет, что не может позволить себе найти альтернативные виды топлива.

Алекперов 21 апреля проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента компании, дистанцировавшись, таким образом, от "ЛУКОЙЛа" в связи с включением его персоны в санкционный список Австралии и Великобритании. Бизнесмен является основателем "ЛУКОЙЛа", который был зарегистрирован в качестве акционерного общества в 1993 году. Тогда же он и возглавил компанию в качестве президента.