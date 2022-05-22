Алиев и Мишель провели встречу в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель провели в воскресенье в Брюсселе встречу в формате один на один.

«22 мая в Брюсселе состоялась встреча один на один президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем», - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

Алиев в воскресенье прибыл по приглашению Мишеля с рабочим визитом в Брюссель, где в тот же день состоится трехсторонняя встреча Мишеля, Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Это третья очная встреча президента Азербайджана и премьера Армении в Брюсселе. Ранее они провели встречи в декабре 2021-го и в апреле текущего года.

Р.Керимов