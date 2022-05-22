Украина вышла из соглашения с СНГ по борьбе с незаконной миграцией

Верховная Рада Украины приняла закон о выходе из Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств (СНГ) по борьбе с незаконной миграцией.

Принятие соответствующего законопроекта №0074 в целом поддержали 287 народных депутатов на пленарном заседании воскресенье, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк в своём телеграм-канале.

Как отмечается в документе, выход из соглашения освободит Украину от выполнения формальных обязательств, вытекающих из него, и будет способствовать активизации процесса заключения двусторонних соглашений между Украиной и другими государствами с учетом современных направлений в сфере борьбы с нелегальной миграцией и урегулированию вопросов реадмиссии.