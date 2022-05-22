Спикер парламента Эстонии анонсировал визит в Азербайджан

Спикер Рийгикогу (парламента Эстонии) Юри Ратас анонсировал в воскресном обращении в фейсбуке свой визит в Азербайджан. Он отметил, что в программе визита запланированы встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым и спикером Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой. Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».