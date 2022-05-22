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СНГ 22.05.2022 20:30

В Таджикистане сообщили о гибели одного из организаторов нападений на силовиков

Управление МВД по Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана сообщило о гибели главаря местной ОПГ Мамадбокира Мамадбокирова, который назывался в числе организаторов незаконного митинга в Хороге в начале недели и нападений на представителей силовых структур республики.

Как говорится в сообщении пресс-центра управления, Мамадбокиров был убит в 17:30 по местному времени в воскресенье в столице ГБАО Хороге "в результате внутренних разборок криминальных групп".

Отмечается, что по данному факту прокуратурой области проводится предварительное расследование.

Обстановка в Хороге осложнилась вечером 16 мая, когда, по данным МВД Таджикистана, "главарь организованной преступной группы Мамадбокиров" организовал незаконный митинг "с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения и воздействия на органы государственной власти для принятия решений, в интересах лиц, занимающихся незаконной преступной деятельностью".

Тем же вечером было совершено вооружённое нападение на сотрудников УМВД по ГБАО: ранения первый заместитель начальника УМВД по ГБАО, сотрудник оперативного отдела управления внутренних войск МВД и командир взвода специального назначения войсковой части внутренних войск МВД.

В среду, 18 мая, МВД Таджикистана сообщило о гибели в ходе столкновений одного и ранении 13 сотрудников ГКНБ в ГБАО. "Организованные преступные группировки в Рушанском районе, возглавляемые и спонсируемые международными экстремистскими и террористическими организациями, используя "коктейли Молотова" подожгли колонну автомобилей, принадлежащих антитеррористическому подразделению ГКНБ", - говорилось в сообщении.

Согласно сообщению, в результате антитеррористической операции силовых структур в Рушанском районе ликвидировано восемь боевиков, 11 ранены, несколько десятков задержаны.

"У организованных преступных группировок изъято большое количество оружия и боеприпасов, "коктейль Молотова". В отношении задержанных наркоторговцев возбуждено уголовное дело, ведется следствие", - сообщало МВД.

Отмечалось, что в ходе антитеррористической операции никто из мирных жителей не пострадал. "В настоящее время ситуация в районе спокойная, социальная инфраструктура и общественный транспорт возобновили нормальную работу, жители района возобновили свою повседневную деятельность", - добавили в министерстве.

На следующий день, 19 мая, МВД Таджикистана проинформировало, что в результате антитеррористической операции у боевиков было изъято 24 автомата Калашникова, пять пулемётов, 18 пистолетов, 11 гранат, 86 "коктейлей Молотова", 3 кг тротила.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ОПГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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