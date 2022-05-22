В МИД Франции оценили в 15-20 лет возможные сроки принятия Украины в ЕС

Министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон призвал не вселять в Украину беспочвенных надежд, что страна скоро вступит в Европейский союз.
"Нужно быть честными. (...) Говорить, что Украина вступит в ЕС через полгода, год или два, было бы ложью. Это неправда. Это займет очень много времени, несомненно, 15 или 20 лет", - заявил высокопоставленный чиновник в воскресенье в эфире радиостанции Radio J.
"Я не хочу, чтобы мы продавали украинцам иллюзии и ложь. Если говорить украинцам: "Добро пожаловать в ЕС, но вы не прочитали в контракте внизу страницы мелким шрифтом, видите ли, это будет через 15 лет" - я думаю, что мы приготовим назавтра разочарования, для целого поколения украинского народа", - сказал министр-делегат.
По его словам, тем временем нужно предложить украинцам "политический проект, в который они могли бы вступить".
Бон считает, что "европейское политическое сообщество", инициированное президентом Франции Эмманюэлем Макроном, дополняет ЕС и может предложить "политический и конкретный проект" странам, которые не входят в союз, но хотят приблизиться к нему.
"Это не является закрытой дверью. Напротив, это открытая дверь", - утверждает Бон. В качестве примера он привел возможности "свободного передвижения по Европе" и частичного использования бюджета ЕС для восстановления страны, вероятно также - разработки единой энергетической политики.
Президент Франции заявил в начале мая, что предлагает создать новый политический союз, в который можно будет принимать страны, не входящие в ЕС, например, Украину.
"Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий Украине присоединиться к ЕС, займет несколько лет, в действительности, возможно, несколько десятилетий", - сказал Макрон.
"Европейский союз, учитывая его уровень интеграции и стремлений, не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента... Мы должны, столкнувшись с этим новым геополитическим контекстом, найти способ думать о нашей Европе, нашем единстве, стабильности, не ослабляя сплоченность, построенную внутри ЕС", - отметил французский президент.
Глава Евросовета Шарль Мишель выступил в поддержку предложения Макрона о создании европейского политического сообщества со странами, намеревающимися вступить в Евросоюз.
Вместе с тем он подчеркнул, что участие в этом сообществе не должно рассматриваться как гарантия будущего вступления в ЕС, и данная инициатива не может заменить установленного процесса расширения союза.
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