Минобороны Азербайджана оповестило об утилизации на следующей неделе боеприпасов на полигоне Сейфали

Министерство обороны Азербайджана в воскресенье оповестило об утилизации на следующей неделе боеприпасов на полигоне Сейфали. «Процесс утилизации боеприпасов пройдет с 23 по 28 мая 2022 года на полигоне Сейфали», - говорится в сообщении военного ведомства. Там отметили, что утилизация выслуживших установленные сроки хранения и непригодных боеприпасов ведется подразделениями азербайджанской армии в плановом порядке с соблюдением мер безопасности. Р.Керимов

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