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Спорт 22.05.2022 22:30

«Милан» спустя 11 лет вернул звание чемпиона Италии по футболу

Футболисты "Милана" со счетом 3:0 одержали победу над "Сассуоло" в заключительном, 38-м туре чемпионата Италии и стали победителями Серии А по итогам сезона.

Голы провели Оливье Жиру (17-я, 32-я минуты) и Франк Кессье (36).

"Милан" набрал 86 очков и на два балла опередил занимающую второе место команду "Интер", которая тоже до последнего тура претендовала на чемпионство. "Интер" в параллельно шедшем матче на своем поле нанес поражение "Сампдории" - 3:0.

Таким образом, "Милан" спустя 11 лет вернул себе звание чемпиона Италии (последнее чемпионство датировано сезоном-2010/11). В общей сложности у клуба 19 титулов в Серии А, с этим показателем он сравнялся с "Интером". Чаще них чемпионат Италии выигрывал только "Ювентус" - 36 раз.

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Тэги: МИР, ИТАЛИЯ, СПОРТ, ФУТБОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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