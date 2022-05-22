«Милан» спустя 11 лет вернул звание чемпиона Италии по футболу

Футболисты "Милана" со счетом 3:0 одержали победу над "Сассуоло" в заключительном, 38-м туре чемпионата Италии и стали победителями Серии А по итогам сезона.
Голы провели Оливье Жиру (17-я, 32-я минуты) и Франк Кессье (36).
"Милан" набрал 86 очков и на два балла опередил занимающую второе место команду "Интер", которая тоже до последнего тура претендовала на чемпионство. "Интер" в параллельно шедшем матче на своем поле нанес поражение "Сампдории" - 3:0.
Таким образом, "Милан" спустя 11 лет вернул себе звание чемпиона Италии (последнее чемпионство датировано сезоном-2010/11). В общей сложности у клуба 19 титулов в Серии А, с этим показателем он сравнялся с "Интером". Чаще них чемпионат Италии выигрывал только "Ювентус" - 36 раз.
Спикер парламента Эстонии прибыл в Азербайджан
Минобороны Азербайджана оповестило об утилизации на следующей неделе боеприпасов на полигоне Сейфали
Алекперов заявил о невозможности заменить Россию на мировом рынке нефти
Венгрия не видит для себя реальных альтернатив нефти из РФ - министр
Венгрия предложила ввести эмбарго на морские поставки российской нефти
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
В Омане отменили оставшиеся ограничения по коронавирусу
В МИД Франции оценили в 15-20 лет возможные сроки принятия Украины в ЕС
В Таджикистане сообщили о гибели одного из организаторов нападений на силовиков
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» поддерживает обучение местных специалистов в области ИКТ
Состоялась встреча членов Caspian Energy Club с “SOCAR Energy Georgia”.
Союз молодежи ПЕА и Бакинская высшая школа нефти провели Первый конкурс цифровых идей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ