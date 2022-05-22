«Милан» спустя 11 лет вернул звание чемпиона Италии по футболу

Футболисты "Милана" со счетом 3:0 одержали победу над "Сассуоло" в заключительном, 38-м туре чемпионата Италии и стали победителями Серии А по итогам сезона.

Голы провели Оливье Жиру (17-я, 32-я минуты) и Франк Кессье (36).

"Милан" набрал 86 очков и на два балла опередил занимающую второе место команду "Интер", которая тоже до последнего тура претендовала на чемпионство. "Интер" в параллельно шедшем матче на своем поле нанес поражение "Сампдории" - 3:0.

Таким образом, "Милан" спустя 11 лет вернул себе звание чемпиона Италии (последнее чемпионство датировано сезоном-2010/11). В общей сложности у клуба 19 титулов в Серии А, с этим показателем он сравнялся с "Интером". Чаще них чемпионат Италии выигрывал только "Ювентус" - 36 раз.