В Эстонии надеются увеличить численность населения за счет украинских беженцев

В Эстонии надеются, что оставшиеся жить в стране украинские беженцы помогут увеличить численность населения.

"30 000 украинских беженцев, оставшиеся на постоянное проживание в Эстонии, помогли бы задержать сокращение населения более чем на 20 лет", - говорится в обнародованном в воскресенье отчете Центра мониторинга развития.

Согласно данным Департамента полиции и погранохраны, в Эстонию по состоянию на конец апреля прибыло более 35 000 украинских беженцев. Вместе с тем, как отметил эксперт Центра мониторинга развития Магнус Пийритс (Magnus Piirits), поскольку конфликт в Украине продолжается, то трудно предсказать окончательное количество беженцев и время их пребывания в Эстонии.

По его словам, 10 000 беженцев сохранят численность населения Эстонии в течение девяти лет, 30 000 - в течение 22 лет, 60 000 человек - 40 лет.

Численность населения Эстонии по данным Департамента статистики по состоянию на 1 января 2022 года составляла 1 331 796 человек. Со времени восстановления независимости в 1992 году и к началу 2022 года число жителей страны сократилось на 15,1 %. В Эстонии уже несколько лет естественный прирост населения является отрицательным, общая численность населения растет только за счет иммиграции.