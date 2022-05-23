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Проигравшим выборы в парламент французским министрам придется подать в отставку

Елисейский дворец намерен повторить опыт пятилетней давности: те из новых министров, кто является кандидатом на парламентских выборах в июне и проиграет, должны будут подать в отставку.

Речь идет о 15 из 28 министров из объявленного 20 мая нового состава правительства, включая премьер-министра Элизабет Борн, сообщила в воскресенье газета Le Figaro.

Издание напоминает, что президент Эмманюэль Макрон уже применял в начале своего первого мандата подобные распоряжения, идею которых он позаимствовал у бывшего президента Франции Николя Саркози, выигравшего президентские выборы в 2007 году.

При этом газета уточняет, что ситуация существенно отличается от формирования правительства после первых президентских выборов Макрона в 2017 году. Тогда такое испытание затрагивало только шесть членов правительства.

Le Figaro также отмечает, что помимо премьер-министра Борн, баллотирующейся в 6-м избирательном округе департамента Кальвадос, первый опыт участия в законодательных выборах будет у министра-делегата по европейским делам при МИД Франции Клемана Бона, выставившего свою кандидатуру в 7-м округе Парижа.

Выборы в Национальное собрание - нижнюю палату парламента Франции - пройдут в два тура 12 и 19 июня. Будет избрано 577 депутатов.

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Тэги: МИР, ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ


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