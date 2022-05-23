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Дальнее зарубежье 23.05.2022 00:45

Блинкен обсудил с новой главой МИД Франции поддержку Украины и безопасность НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен и новый министр иностранных дел Франции Катрин Колонна (Catherine Colonna) обсудили дальнейшую поддержку Украины и другие вопросы, над которыми страны будут совместно работать.

"Только что состоялся первый из многих разговоров с моим новым коллегой во Франции Катрин Колонна. Мы обсудили важные вопросы, над которыми будем работать вместе, в том числе трансатлантическую безопасность НАТО, вступление в ЕС для квалифицированных стран, борьбу с глобальным отсутствием продовольственной безопасности и поддержку Украины", - написал Блинкен в твиттере в воскресенье.

20 мая в Елисейском дворце объявили новый состав правительства Франции во главе с Элизабет Борн, где министром иностранных дел стала 66-летняя Катрин Колонна.

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Тэги: США, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ЭНТОНИ БЛИНКЕН, КАТРИН КОЛОННА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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